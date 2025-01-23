Падение Лондона

Александр Симаков

Не надо судить обо всей британской элите по чередующимся премьерам. Премьеры Британии не элита, это наёмные менеджеры, которых назначают для решения определённых задач в данный исторический период. Элита этих менеджеров назначает. И не измельчала элита, просто всё в последние десять лет идёт не по их планам. Наша элита умнее. 😀