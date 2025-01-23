ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Нет, обсуждать будем не сиквел фильма «Падение Олимпа» с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом, а другой остросюжетный блокбастер из реальной политической жизни.
Падение Лондона
Комментарии
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Людмила Фирстова
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1 д.
Александр Симаков
Не надо судить обо всей британской элите по чередующимся премьерам. Премьеры Британии не элита, это наёмные менеджеры, которых назначают для решения определённых задач в данный исторический период. Элита этих менеджеров назначает. И не измельчала элита, просто всё в последние десять лет идёт не по их планам. Наша элита умнее. 😀
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1 д.
Александр Попов
АНГЛОЗАСРАНКА давно напрашивается на ПАРУ ПОСЕЙДОНОВ.
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21 час.
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