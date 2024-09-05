53-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась снимками с отдыха на пляже. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).