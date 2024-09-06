Захарова рассказала, что ее дед участвовал в битве на Халхин-Голе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ее дед принимал участие в битве советских и монгольских войск против японской армии на реке Халхин-Гол за несколько месяцев до начала Второй мировой войны.
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