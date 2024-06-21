Грабители ворвались в дом Баджо, ударили экс-игрока пистолетом по голове и заперли в комнате с семьей во время матча Италия – Испания. Похищены часы, украшения и деньги

Как сообщает Corriere del Veneto, банда из не менее чем пяти вооруженных человек ворвалась в дом бывшего полузащитника сборной Италии, «Милана», «Ювентуса» и «Интера», когда он вместе с семьей смотрел матч Италия – Испания на Евро-2024.
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