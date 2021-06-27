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4 и ещё один практических способа промывки системы охлажнения автомобиля, которыми пользуются опытные автовладельцы

4 и ещё один практических способа промывки системы охлажнения автомобиля, которыми пользуются опытные автовладельцы

Всем привет! В автошколах водителей учат не только вождению, но и правильному обращению с машиной. Так, даже начинающие курсанты знают, что перед выездом нужно проверить уровень технологических жидкостей, в число которых входит и охлаждающая.

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