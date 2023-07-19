И сколько еще тех, кто имея двойное гражданство, при ухудшении ситуации (не дай Бог!) попросту «свалит» за бугор, забыв про «патриотизм», Родину, честь? Лишь бы по-прежнему вкусно есть и сладко спать.
Член Генсовета Юнармии Исинбаева «открестилась» от Родины?
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Валерий Каулин
Выкормили очередного предателя, для которого собственное благополучие значит больше, чем Родина. Да ещё и в форме! Теперь будет ходить в форме потенциального противника?
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17 час.
Владимир Петров
Фуражка с патлами - некрасиво. Я бы не спешил костерить тётку: поехала погреться в своей недвижимости, демонстрирует лояльность Западу, но Русь не проклинает... Решает какие-то личные проблемы. Думает, что хай подняли из-за зависти - не слишком умна. Следовательно, могут задействовать в громких провокациях. А пока - ерунда.
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17 час.
c
cl605
Все, что могут плодить умники из АП - всякие советы с членами. Куда ни глянь - одни бывшие комиссары и члены всяких движений и генсоветов, все как один оказались "людьми мира". Пора переименовать АП в лесопилку... только и могут, что пилить бюджет.
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14 час.
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