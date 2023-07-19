Закон и Порядок

135 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Никитин
    Судя по фамилии, не очень-то она и РУССКАЯ! Другое дело, наши в очередной раз лоханулись! Ну, а то, что в своё время ...Испанский стыд Ел...
  • Anlrey Boracow
    Крымский мост это стратегический объект. Его охрана и защита осуществляется (должна осуществляться) разными силовыми ...Почему не сработа...
  • Олег Ванцин
    +вот это БРИКС!?Путин не приедет ...

Член Генсовета Юнармии Исинбаева «открестилась» от Родины?

Член Генсовета Юнармии Исинбаева «открестилась» от Родины?

И сколько еще тех, кто имея двойное гражданство, при ухудшении ситуации (не дай Бог!) попросту «свалит» за бугор, забыв про «патриотизм», Родину, честь? Лишь бы по-прежнему вкусно есть и сладко спать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Выкормили очередного предателя, для которого собственное благополучие значит больше, чем Родина. Да ещё и в форме! Теперь будет ходить в форме потенциального противника?
Ответить
17 час.
Владимир Петров
Фуражка с патлами - некрасиво. Я бы не спешил костерить тётку: поехала погреться в своей недвижимости, демонстрирует лояльность Западу, но Русь не проклинает... Решает какие-то личные проблемы. Думает, что хай подняли из-за зависти - не слишком умна. Следовательно, могут задействовать в громких провокациях. А пока - ерунда.
Ответить
17 час.
c
cl605
Все, что могут плодить умники из АП - всякие советы с членами. Куда ни глянь - одни бывшие комиссары и члены всяких движений и генсоветов, все как один оказались &quot;людьми мира&quot;. Пора переименовать АП в лесопилку... только и могут, что пилить бюджет.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх