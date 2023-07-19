Член Генсовета Юнармии Исинбаева «открестилась» от Родины?

Валерий Каулин Выкормили очередного предателя, для которого собственное благополучие значит больше, чем Родина. Да ещё и в форме! Теперь будет ходить в форме потенциального противника?

Владимир Петров Фуражка с патлами - некрасиво. Я бы не спешил костерить тётку: поехала погреться в своей недвижимости, демонстрирует лояльность Западу, но Русь не проклинает... Решает какие-то личные проблемы. Думает, что хай подняли из-за зависти - не слишком умна. Следовательно, могут задействовать в громких провокациях. А пока - ерунда.