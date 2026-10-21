Когда лучше лететь в Сочи: осенью или весной? Если вы планируете посетить Сочи в межсезонье, то перед вами неизбежно встанет вопрос: когда же лучше отправиться? Осенью или весной? Однозначного ответа нет, ведь каждый сезон обладает своими уникальными преимуществами и недостатками.
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