Когда лучше лететь в Сочи: осенью или весной? Если вы планируете посетить Сочи в межсезонье, то перед вами неизбежно встанет вопрос: когда же лучше отправиться? Осенью или весной? Однозначного ответа нет, ведь каждый сезон обладает своими уникальными преимуществами и недостатками.