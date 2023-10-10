Захарова рассказала о тайне США, "покруче убийства Кеннеди"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ госсекретаря США Блинкен говорить про просчёты американских разведслужб, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.
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