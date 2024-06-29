Волна противодействия бесконтрольной миграции в РФ поднялась знатная! И это замечательно! Понятно, что миграцию просто так не остановить, и не обернуть вспять, да и демография в РФ не очень, при том что русских из зарубежья не очень-то и жалуют, например в Казахстане есть статус кандаса, в Польше - карта поляка, Сингапур делает ставку на наполнение страны китайцами и т.
Место мигранта
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Большевики, хоть и декларировали на словах международный интернационал, говорили о создании новой общности людей - «советский народ», но по факту разделили ранее единое российское государство по национально-территориальному признаку и даже насоздавали несуществующие ранее республики-государства: Украина, Азербайджан, Казахстан. Кстати, СССР распался именно по границам национальных советских республик, если вы забыли. Все это они делали в противовес русскому народу, поскольку на момент прихода к власти, большевики ещё не победили в ВОВ, не создали атомную бомбу и не запустили человека в космос. Все, что у них было, это популистские лозунги и книжка К. Маркса «Капитал». А у русского народа уже была тысячелетняя история! Именно поэтому они и противопоставляли русскому народу свою интернациональную политику поднимая народы, населяющие окраины Российской империи. А наши либерал-демократы только воспользовались тем, что создали большевики-коммунисты, тем более, что это соответствовало их взглядам и способствовало выполнению задачи, которую им поставили их хозяева на Западе - развалить СССР, который, по-сути, был одним из вариантов Российской империи, воссозданной Сталиным.
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52 мин.
M
Malina
Только русские не стоят в очерядях за справками к наркологам, чтоб потом купить оружие... ведь они -ВООРУЖАЮТСЯ!!! А наши мужики - на фронте...
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42 мин.
ЕБ
Елена Бреслова
когда вы поносите коммунистов, вы имеете ввиду Путина, ЕБНа, горби, Матвиенко, Володина, Хруща, Яковлева и т.п.... Только хочу вам заметить, что называть этих деятелей большевиками это совершенный моветон, на который способен только человек с прогрессирующим сифилисом мозга!
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20 мин.
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