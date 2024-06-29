Место мигранта

АШ

Анатолий Шадрин

Большевики, хоть и декларировали на словах международный интернационал, говорили о создании новой общности людей - «советский народ», но по факту разделили ранее единое российское государство по национально-территориальному признаку и даже насоздавали несуществующие ранее республики-государства: Украина, Азербайджан, Казахстан. Кстати, СССР распался именно по границам национальных советских республик, если вы забыли. Все это они делали в противовес русскому народу, поскольку на момент прихода к власти, большевики ещё не победили в ВОВ, не создали атомную бомбу и не запустили человека в космос. Все, что у них было, это популистские лозунги и книжка К. Маркса «Капитал». А у русского народа уже была тысячелетняя история! Именно поэтому они и противопоставляли русскому народу свою интернациональную политику поднимая народы, населяющие окраины Российской империи. А наши либерал-демократы только воспользовались тем, что создали большевики-коммунисты, тем более, что это соответствовало их взглядам и способствовало выполнению задачи, которую им поставили их хозяева на Западе - развалить СССР, который, по-сути, был одним из вариантов Российской империи, воссозданной Сталиным.