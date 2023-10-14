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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сейчас это все взбивается куда-то». Первый канал показал, как Игнатов с девушкой готовят тирамису

«Мне кажется, я любил бы больше готовить, если бы потом не убираться», – сказал Игнатов. Еще спортсмен отметил, что не переносит запах кофе.

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