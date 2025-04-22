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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Интера» с «Ромой» перенесли на 27 апреля. Игра с «Барсой» в полуфинале ЛЧ – 30 апреля

Изначально игра 34-го тура Серии А должна был пройти в субботу, однако все матчи чемпионата Италии, запланированные на 26 апреля, были перенесены из-за похорон папы римского Франциска.

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