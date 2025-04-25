У эстонских «ястребов» появился интеллект. Но пока только искусственный

ВСУ готовятся к долгосрочной агрессии против России. На это указывает создание «Коалиции электронной войны» и укрепление партнерских отношений киевского режима с такими странами, как Швеция, Бельгия, Дания и Норвегия, пишет польское OSINT-агентство Rochan Consulting.
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