У эстонских «ястребов» появился интеллект. Но пока только искусственный

ВСУ готовятся к долгосрочной агрессии против России. На это указывает создание «Коалиции электронной войны» и укрепление партнерских отношений киевского режима с такими странами, как Швеция, Бельгия, Дания и Норвегия, пишет польское OSINT-агентство Rochan Consulting.