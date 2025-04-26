В столице стартовал мотосезон

Сегодня в Москве официально стартует мотосезон. Пусть погода и не располагает к комфортным поездкам – в столице сейчас около четырех градусов, а на юге города сегодня даже появлялись сообщения о выпавшем снеге.
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