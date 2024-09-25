Согласован первый лауреат на получение дотаций США в рамках CHIPS Act

Все этапы согласования на прямое финансирование в рамках закона о поддержке полупроводниковой отрасли и перспективных исследований США прошла компания Polar Semiconductor, 24 сентября сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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