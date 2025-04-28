Трамп резко передумал. В Москве избрали лучшую тактику на истерику

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Комментарии
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Eduard
Надо всю Украину брать,вот истина!
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5 час.
Часовщик
И все его миротворчество,сведется к введению против России санкций.И к бабке не ходи.
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20 мин.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Будем воевать не оглядываясь на США
Ответить
9 мин.
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