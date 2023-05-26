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Экономист Сакс описал, как Вашингтон вызвал конфликт на Украине

Экономист Сакс описал, как Вашингтон вызвал конфликт на Украине

Белый дом предпринял две провокации для развязывания украинского конфликта, написал американский экономист Джеффри Сакс 26 мая в своей статье для Common Dreams.

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