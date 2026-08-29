Лавров обозначил последнюю красную линию России

Глава МИД России в интервью РБК объяснил, почему Россия верит Западу, несмотря на многократные обманки, как Украина пытается дестабилизировать российское общество, и кто играет самую негативную роль в украинском конфликте.
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Как же тошно от всего этого..... .😡👮♂️
Ну, если терпеть, "как Господь", значит можно и карать, как Господь. А то живём вечно "наполовину беременными".
Из этих красных линий условно можно сшить ковёр!