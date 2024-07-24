На Урале воспитатель детсада била детей тапком и включала страшные мультики

В Первоуральске прокуратура проводит проверку в детском саду «Рябинка». Родители в соцсетях рассказали, что их детей била воспитатель – в качестве орудия она использовала тапок, а после пригрозила детям, что это должно оставаться в секрете от взрослых.
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