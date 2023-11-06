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Россия и Саудовская Аравия синхронно подстегивают глобальный рынок нефти

Россия и Саудовская Аравия синхронно подстегивают глобальный рынок нефти

Мировой глобальный рынок нефти и сырья нуждается во встряске. Но это должны быть не потрясения, а, наоборот, позитивные сдвиги, так как ситуация все больше и больше погрязает в слухах и ажиотаже из-за отрыва от реальных факторов.

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