10 Кто же мы?

x x x Анастасия, скажи, а в каком году придет в Россию ее прекрасное будущее? - Ты год, Владимир, можешь сам определить.
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