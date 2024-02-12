Политолог Школьников: у США нет союзников, есть только вассалы

У США, в отличие от России и Китая нет союзников, есть только вассалы. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог и геостратег Андрей Школьников, комментируя слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о потере "неоспоримого превосходства" Соединенных Штатов в мире на фоне технологической революции, а также укрепляющихся связей между Москвой и Пекином.