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Царьград

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Уголок Ситха» опубликовал кадры новой защиты гаубицы «Акация

Уголок Ситха» опубликовал кадры новой защиты гаубицы «Акация

В районе проведения Специальной военной операции заметили самоходную гаубицу 2С3 «Акация», защищенную антидроновыми решетками.

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