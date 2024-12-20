"Мы объявлены прямой угрозой": В МИД рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

АЖ

Александр Жигилий

Если наш МИД заявляет, а не отдельные лица, то чего мы ждем? Кто то ведь когда говорил-"Что если готовится драка на улице, то бить надо первому!" Видимо огромное количество родственников на Западе дороже, чем россияне???????