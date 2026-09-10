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Валиева, Кондратюк, Степанова и Букин оспорят в CAS отказы в нейтральном статусе, заявил Дегтярев: «Атлетам и федерации окажут юридическую поддержку»

Российские фигуристы, которым отказали в нейтральном статусе, оспорят решение Международного союза конькобежцев (ISU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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