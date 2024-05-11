Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сатановский: "Только Путин сдерживает россиян, что бы не превратить Европу в оплавленное место"

Сатановский: "Только Путин сдерживает россиян, что бы не превратить Европу в оплавленное место"

Интересная жизнь с Vera Star Редко появляющийся сегодня в медийном пространстве политолог Евгений Сатановский в недавнем видеоинтервью обрисовал крайне печальные перспективы западных стран, в случае если они продолжат антироссийский курс.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Он прав.
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2 час.
Юрий Рязанов
Там все дерьмо и дерьмом погоняет
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1 час.
Liudmila Kosteley
А уже ничего не сделать, начнём уничтожать США, или ЕС и начнётся ЯДЕРНАЯ ВОЙНА, которая уничтожит ПЛАНЕТУ. Надо было раньше США убирать с НАШЕГО КОНТИНЕНТА! Третья Мировая война, это ядерная. Доигрались. А даже толку что, если и продажное ООН соберёте, хоть одно решение РОССИИ, они приняли?!Три страны верховодят, остальные сидят &quot;по пещерам&quot;. Причём США и РФ (негласно) воюют между собой (потому что США воюет чужими руками), а Китай выжидает. Все знали, что НАТО, на Украине, хотят продолжать ВОЙНУ, и ничего НЕ ДЕЛАЛИ! Хотя 10 лет, народ призывал УБРАТЬ США и НИКТО НЕ ШАВЕЛИЛСЯ. А теперь ТУПИК! Говорили же, надо было ОКРУЖИТЬ США и АНГЛИЮ ПОД ЛОДКАМИ и УЛЬТИМАТУМ! Что ждали. МОЖЕТ ЕЩЁ ПОЛУЧИТЬСЯ?! И СЕЙЧАС!
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34 мин.

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