Сатановский: "Только Путин сдерживает россиян, что бы не превратить Европу в оплавленное место"

Liudmila Kosteley

А уже ничего не сделать, начнём уничтожать США, или ЕС и начнётся ЯДЕРНАЯ ВОЙНА, которая уничтожит ПЛАНЕТУ. Надо было раньше США убирать с НАШЕГО КОНТИНЕНТА! Третья Мировая война, это ядерная. Доигрались. А даже толку что, если и продажное ООН соберёте, хоть одно решение РОССИИ, они приняли?!Три страны верховодят, остальные сидят "по пещерам". Причём США и РФ (негласно) воюют между собой (потому что США воюет чужими руками), а Китай выжидает. Все знали, что НАТО, на Украине, хотят продолжать ВОЙНУ, и ничего НЕ ДЕЛАЛИ! Хотя 10 лет, народ призывал УБРАТЬ США и НИКТО НЕ ШАВЕЛИЛСЯ. А теперь ТУПИК! Говорили же, надо было ОКРУЖИТЬ США и АНГЛИЮ ПОД ЛОДКАМИ и УЛЬТИМАТУМ! Что ждали. МОЖЕТ ЕЩЁ ПОЛУЧИТЬСЯ?! И СЕЙЧАС!