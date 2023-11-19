Россия начала бить полуторатонными бомбами по железнодорожным мостам Украины

Значит ПРИШЛА ПОРА уничтожать мосты!! Желаю нашим военным воинской удачи, и - ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, РЕБЯТА!!

Анастасия Гончарова

за еб...шься х.. глотать поросятко завшивленная! жаль тебя не было на этом мосту,именно таких как ты мы и пришли лечить от мании величия , шизофрении и наркомании !🐷🐖🐽🐽🐽🐀🐓😇