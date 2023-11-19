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Россия начала бить полуторатонными бомбами по железнодорожным мостам Украины

Россия начала бить полуторатонными бомбами по железнодорожным мостам Украины

Автор: Дарья Федотова По мощности удар сопоставим с тремя ракетами «Искандер» Российская авиация впервые применила «умные» планирующие полуторатонные бомбы ФАБ-1500 по мостам противника.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А кишки не надорвете?
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51 мин.
Vladimir Lioubimcev
Значит ПРИШЛА ПОРА уничтожать мосты!!  Желаю нашим военным воинской удачи, и -  ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, РЕБЯТА!!
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50 мин.
Анастасия Гончарова
за еб...шься х..  глотать поросятко завшивленная! жаль тебя не было на этом мосту,именно таких как ты  мы и пришли лечить от мании величия , шизофрении и наркомании !🐷🐖🐽🐽🐽🐀🐓😇
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23 мин.

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