115-летний корабль стал "плавающим лесом": удивительная история британского судна

Более века назад британский грузовой корабль SS Ayrfield бороздил моря, перевозя грузы и людей. Сегодня это ржавое судно, покрытое густыми зарослями манговых деревьев, стоит на воде в Сиднее и привлекает туристов со всего мира.
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