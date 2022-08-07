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Хартикайнен близок к переходу в «Серветт». Ранее в швейцарский клуб вернулся Умарк

Теему Хартикайнен близок к переходу в «Серветт». Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга и Blick.

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