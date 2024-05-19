King Arthur: Legion IX: Обзор аддона для мрачной тактики

Вышедшую два года назад King Arthur: Knight’s Tale некоторые называли «XCOM в мире тёмного фэнтези». Хотя куда точнее было бы говорить, что это King Arthur: The Role-playing Wargame от тех же венгров NeocoreGames, только больше тактическое, со сражениями между персонажами, а не между отрядами юнитов.