Минздрав Армении отверг обвинения в отказе в медпомощи Хачатряну

Минздрав Армении опроверг утверждения защиты бывшего руководителя Министерства финансов и Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна о том, что находящемуся под стражей экс-чиновнику не оказывается требуемая медицинская помощь.
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