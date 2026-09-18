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Царьград

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Минздрав Армении отверг обвинения в отказе в медпомощи Хачатряну

Минздрав Армении отверг обвинения в отказе в медпомощи Хачатряну

Минздрав Армении опроверг утверждения защиты бывшего руководителя Министерства финансов и Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна о том, что находящемуся под стражей экс-чиновнику не оказывается требуемая медицинская помощь.

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