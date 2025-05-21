Русские военнослужащие из группировки «Центр» успешно освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике, применив новаторские антидроновые костюмы, которые сделали их невидимыми для тепловизоров противника, деморализовав ВСУ.
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