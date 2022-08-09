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  • cergei efremow
    Она любила и страдала,любила деньги и страдала от их недостатка.....В Самаре бывший д...

Появилось видео взрыва и обрушения трубы высотой 120 метров в Самарской области

В Самарской области с помощью взрыва демонтировали трубу на территории чапаевской котельной. Как сообщили в прокуратуре региона, железобетонная конструкция высотой 120 метров находилась в неработоспособном состоянии и была признана аварийно-опасной.

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