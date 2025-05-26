«Делать выводы преждевременно и неправильно»: что говорят в защиту экс-мэра Владивостока, обвиняемого в коррупции

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ФедералПресс. Директор Фонда Владимира Николаева Юлия Чиликина опровергла распространяющуюся в сети информацию о возможной причастности бывшего градоначальника Владивостока к коррупционным схемам.
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