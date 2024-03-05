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С иконами против беспилотников: губернатор Петербурга решил защитить город молитвами

С иконами против беспилотников: губернатор Петербурга решил защитить город молитвами

Губернатор Беглов принял участие в «молитвенном объезде» Санкт-Петербурга. Это произошло после того, как беспилотник повредил жилую пятиэтажку в городе.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Этот горе - губернатор или дурак, или беспардонный и наглый демагог, или промежуточное: мракобес - демагог! Но, в любом случае ГНАТЬ НА ХЕР такого &quot;губернатора&quot; надо и поганой метлой ГНАИЬ! Нуууу, вообще то..., я не петербуржец, это моя тётка - блокадница, была ЛЕНИНГРАДКОЙ и потому не моё конечно дело КОГО там ВЫБИРАЛИ (а может и не выбирали...) Губернатором САМИ петербуржцы - дурака или придурка - демагога... А нормальному человеку бесспорно понятно одно: НЕ МОЛИТВАМИ и хоругвями ОБОРОНЯТЬ град Питер надобно, а ВОЕВАТЬ, ВОЕННУЮ МОЩЬ И ОБОРОНУ ВОЕННУЮ же КРЕПИТЬ! А Главкому Путину НЕ СТЫДНО за слабость и пустозвонство своё хвастливое про &quot;доблестную&quot; СВО, не стыдно за СВОЙ РОДНОЙ ГОРОД Ленинград, за БЕСЗАЩИТНОСТЬ, за НЕ УМЕНИЕ ЗАЩИТИТЬ гордость России Великий город на Неве Санкт Петербург?! УЖЕ(!!!) бомбят Питер!!! Вдумайтесь, ПИТЕР! А Верховный Главком лекции по ТВ читает, САМОПИАРИТСЯ, ему важнее &quot;трон&quot; удержать... Не стыдно, г-н бывший офицер? Честь офицерская молчит?
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