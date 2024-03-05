С иконами против беспилотников: губернатор Петербурга решил защитить город молитвами

Валерий Симоненко

Этот горе - губернатор или дурак, или беспардонный и наглый демагог, или промежуточное: мракобес - демагог! Но, в любом случае ГНАТЬ НА ХЕР такого "губернатора" надо и поганой метлой ГНАИЬ! Нуууу, вообще то..., я не петербуржец, это моя тётка - блокадница, была ЛЕНИНГРАДКОЙ и потому не моё конечно дело КОГО там ВЫБИРАЛИ (а может и не выбирали...) Губернатором САМИ петербуржцы - дурака или придурка - демагога... А нормальному человеку бесспорно понятно одно: НЕ МОЛИТВАМИ и хоругвями ОБОРОНЯТЬ град Питер надобно, а ВОЕВАТЬ, ВОЕННУЮ МОЩЬ И ОБОРОНУ ВОЕННУЮ же КРЕПИТЬ! А Главкому Путину НЕ СТЫДНО за слабость и пустозвонство своё хвастливое про "доблестную" СВО, не стыдно за СВОЙ РОДНОЙ ГОРОД Ленинград, за БЕСЗАЩИТНОСТЬ, за НЕ УМЕНИЕ ЗАЩИТИТЬ гордость России Великий город на Неве Санкт Петербург?! УЖЕ(!!!) бомбят Питер!!! Вдумайтесь, ПИТЕР! А Верховный Главком лекции по ТВ читает, САМОПИАРИТСЯ, ему важнее "трон" удержать... Не стыдно, г-н бывший офицер? Честь офицерская молчит?