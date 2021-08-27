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Два семитонных грузовика столкнулись на Мурманском шоссе в Ленобласти

Одному из водителей понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из салона фуры. Поздним вечером 27 августа на 17-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария — не поделили дорогу два семитонных грузовика.

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