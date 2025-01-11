Чемпион ОИ Фетисов заявил о гордости быть гражданином Российской Федерации

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением об обсуждении запрета для россиян иметь двойное гражданство, заявив, что гордится российским гражданством, передает Sport24.
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