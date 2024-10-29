Под Киришами захоронили останки 34 бойцов Красной Армии

Торжественно-траурная церемония захоронения 34 бойцов Красной Армии в деревне Пчева Киришского района Ленинградской области состоялась 28 октября, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии