Кувейт: Сообщалось о некоторых пожарах из-за обломков дронов в некоторых частях Кувейта, особенно вблизи международной границы между Кувейтом и Ираком, поскольку силы обороны Кувейта перехватили около 32 дронов, выпущенных из Ирана по объектам Соединенных Штатов (США) в стране, с раннего утра по местному времени; дополнительная информация не была доступна.