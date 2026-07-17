НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Кувейт: Сообщалось о некоторых пожарах из-за обломков дронов в некоторых частях Кувейта, особенно...

Кувейт: Сообщалось о некоторых пожарах из-за обломков дронов в некоторых частях Кувейта, особенно вблизи международной границы между Кувейтом и Ираком, поскольку силы обороны Кувейта перехватили около 32 дронов, выпущенных из Ирана по объектам Соединенных Штатов (США) в стране, с раннего утра по местному времени; дополнительная информация не была доступна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии