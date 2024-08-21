Два новых «Вагона Победы» начали курсировать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали курсировать ещё два трамвая по маршрутам № 27 и № 5, оформленные в рамках социального проекта «Общественно-историческая выставка „Вагон Победы“, реализуемого движением „Волонтёры Победы“ при поддержке „Росмолодежь.