Как узнать, что у вас может быть деменция: ученые нашли способ предсказывать болезнь по анализу холестерина

Достаточно регулярно сдавать анализы фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие боятся столкнуться в зрелом возрасте с деменцией, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, влияющими на когнитивные функции.
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