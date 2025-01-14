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Как узнать, что у вас может быть деменция: ученые нашли способ предсказывать болезнь по анализу холестерина

Как узнать, что у вас может быть деменция: ученые нашли способ предсказывать болезнь по анализу холестерина

Достаточно регулярно сдавать анализы фото: Shutterstock/Fotodom.ruМногие боятся столкнуться в зрелом возрасте с деменцией, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, влияющими на когнитивные функции.

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