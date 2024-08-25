SHAMAN не подвел коллегу и прибыл на репетицию мероприятия Михайлова через грозу и ураган

SHAMAN через грозу и ураган прибыл на репетицию мероприятия Михайлова Известный исполнитель и заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился приключениями в пути перед грядущим творческим событием своего звездного коллеги.
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