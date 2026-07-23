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Какие машины страхуют в Росгосстрахе клиенты старше 60

Какие машины страхуют в Росгосстрахе клиенты старше 60

В эпоху активного долголетия российские пенсионеры предпочитают машины с полным приводом. Как показывает анализ договоров ОСАГО и каско, заключенных в этом году клиентами Росгосстраха, и у мужчин старше 65 лет, и у женщин старше 60 особой популярностью пользуются различные модификации знаменитого внедорожника от АвтоВАЗа: классический ВАЗ 2121 и его сегодняшняя версия Niva Legend, а также Chevrolet Niva и Niva Travel.

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