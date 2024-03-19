О приближении магнитной бури 22 марта к Новосибирску заявил обладатель самого большого телескопа

– Расскажите, с чего начался ваш интерес к космосу? – Первое знакомство с явлениями на небесной сфере началось с кометы Галлея, которую наблюдал в отцовский монокль в 1986 году, а более серьезно – с 8 класса, когда моя учительница физики Нелли Николаевна Шабашова дала в проектное пользование школьный телескоп Максутова.