В Москве открылся первый в России иммерсивный ресторан с кавказским характером

В «Тамада Культур-Мультур» гостей ждут официанты-тамады, более 300 тостов и необычные интерьеры. Александр Половинкин7 октября в Москве состоялось официальное открытие ресторана «Тамада Культур-Мультур» — первого в России иммерсивного проекта с кавказским характером.