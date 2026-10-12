7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 253 подписчика

В Москве открылся первый в России иммерсивный ресторан с кавказским характером

В Москве открылся первый в России иммерсивный ресторан с кавказским характером

В «Тамада Культур-Мультур» гостей ждут официанты-тамады, более 300 тостов и необычные интерьеры. Александр Половинкин7 октября в Москве состоялось официальное открытие ресторана «Тамада Культур-Мультур» — первого в России иммерсивного проекта с кавказским характером.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым