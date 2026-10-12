В Москве открылся первый в России иммерсивный ресторан с кавказским характером

В «Тамада Культур-Мультур» гостей ждут официанты-тамады, более 300 тостов и необычные интерьеры. Александр Половинкин7 октября в Москве состоялось официальное открытие ресторана «Тамада Культур-Мультур» — первого в России иммерсивного проекта с кавказским характером.
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