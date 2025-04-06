НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Кирк Голдсберри: «НБА должна отменить трехочковые из угла»

Кирк Голдсберри: «НБА должна отменить трехочковые из угла»

«Угловая трешка стала не просто дополнительным оружием, а полноценным козырем в современной НБА. Если раньше такие броски приносили несколько очков за игру, то сейчас они генерируют в среднем 24 очка за матч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх