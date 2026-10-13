Ads for Colorado Race Are Flooding TV Screens

“Millions of dollars in spending have poured into north and central Colorado, flooding television commercial breaks with near-ceaseless political advertisements as the razor-tight race for a swing congressional seat enters its final three weeks,” the Denver Post reports.
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