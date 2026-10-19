По словам Лаврова, удары по объектам, доставляющим продукцию украинской армии, которые затем используются для организации терактов против российских граждан, не считаются атаками на гражданскую инфраструктуру.
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