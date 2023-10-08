Авиация «южной» группировки войск разгромила пункты двух бригад ВСУ

РИАМО - 8 окт. Российская авиация «южной» группировки войск нанесла поражение по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, пишет РИА Новости.
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