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Алаудинов назвал желание познакомиться «страшным преступлением» в России

Алаудинов назвал желание познакомиться «страшным преступлением» в России

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался по поводу конфликта в Анапе, начавшегося из-за попыток чеченцев познакомиться с девушками.

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Комментарии
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Traveller
Ага. А там под занавеской вместо Гюльчатай вся Джамиля...
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19 час.
Татьяна Кибишева
Все прекрасно знают, что мужчины Кавказа хотят знакомиться с русскими девушками только для удовлетворения своих сиюминутных желаний, ведь вступать в серьезные отношения им запрещено верой, отсюда и грубый отказ в знакомстве. Я не поверю в то, что Алаутдинов не в курсе, поэтому он прекрасно знает причину возникновения конфликта и что дело тут не в национальности, а в верности вероисповеданию.
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18 час.
Александр Т
Причём тут верность вероисповеданию? Всё дело в наглостии безнаказанности этих детей гор. Дома им за такое головы отрежут и некто не будет отвечать. А в России при нашей ничего не вижу ничего не слышу полиции им раздолье.
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18 час.

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