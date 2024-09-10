Алаудинов назвал желание познакомиться «страшным преступлением» в России

Татьяна Кибишева

Все прекрасно знают, что мужчины Кавказа хотят знакомиться с русскими девушками только для удовлетворения своих сиюминутных желаний, ведь вступать в серьезные отношения им запрещено верой, отсюда и грубый отказ в знакомстве. Я не поверю в то, что Алаутдинов не в курсе, поэтому он прекрасно знает причину возникновения конфликта и что дело тут не в национальности, а в верности вероисповеданию.