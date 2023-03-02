Акапулько (ATP). Руне играет с Боржесом, Фриц победил Шаповалова, Берреттини вышел в 1/4 финала, Рууд выбыл

Хольгер Руне играет с Нуно Боржесом во втором круге в Акапулько. Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 27 февраля – 4 марта 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Второй круг Маккензи Макдональд (США) Брэндон Накашима (США) 6:2|6:0 Дата проведения 2 марта, 03.
Популярные статьи
- Артем Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»
- Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На коллективном Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»
- «Не считаю слова Дзюбы о поддержке России мужским поступком. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую». Александр Тихонов об интервью форварда
Свежие комментарии