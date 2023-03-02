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Акапулько (ATP). Руне играет с Боржесом, Фриц победил Шаповалова, Берреттини вышел в 1/4 финала, Рууд выбыл

Хольгер Руне играет с Нуно Боржесом во втором круге в Акапулько. Cетка турнира здесь. Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика 27 февраля – 4 марта 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Второй круг Маккензи Макдональд (США)  Брэндон Накашима (США) 6:2|6:0 Дата проведения 2 марта, 03.

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